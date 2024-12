МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ, ВИБРАЦИЮ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Processing pipes. Standards and calculation methods for the stress, vibration and seismic effects ГОСТ 32388-2013 МКС 75.180.20 Дата введения: 1 августа 2014 года Предисловие Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 “Межгосударственная система … Читать далее